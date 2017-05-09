Видео. Фокусник шокировал зрителей трюком с оторванными пальцами

Видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.
Зрителей впечатлило мастерство фокусника.
Несмотря на простоту трюка, в комментариях пользователи признаются, что не могут понять, куда молодой человек подевал свой палец и как потом вставил его на место, пишет "Росбалт".
За короткое время видео набрало более 2,5 млн просмотров.
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