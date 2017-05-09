Видео. Фокусник шокировал зрителей трюком с оторванными пальцами

Зрителей впечатлило мастерство фокусника.

Несмотря на простоту трюка, в комментариях пользователи признаются, что не могут понять, куда молодой человек подевал свой палец и как потом вставил его на место, пишет "Росбалт".

За короткое время видео набрало более 2,5 млн просмотров.