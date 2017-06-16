Видео. Французский пилот пересек Ла-Манш на летающем автомобиле

Летательный аппарат "Пегас" представляет собой гибрид багги и параплана.

Он оборудован двумя двигателями, один из которых вращает колеса, а другой — воздушный винт, что позволяет "Пегасу" передвигаться как по земле, так и по воздуху. Необычную машину выпускает французская компания Vaylon.

Веццоли стартовал с аэродрома поблизости от французского города Кале и успешно приземлился неподалеку от британского города Дувр. Полет проходил на высоте почти трех километров со скоростью около 70 км/ч, пишет "Росбалт".