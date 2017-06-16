Видео. Французский пилот пересек Ла-Манш на летающем автомобиле

Французский пилот Бруно Веццоли сумел преодолеть расстояние от Франции до Великобритании на летающем автомобиле.
Летательный аппарат "Пегас" представляет собой гибрид багги и параплана.
Он оборудован двумя двигателями, один из которых вращает колеса, а другой — воздушный винт, что позволяет "Пегасу" передвигаться как по земле, так и по воздуху. Необычную машину выпускает французская компания Vaylon.
Веццоли стартовал с аэродрома поблизости от французского города Кале и успешно приземлился неподалеку от британского города Дувр. Полет проходил на высоте почти трех километров со скоростью около 70 км/ч, пишет "Росбалт".
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