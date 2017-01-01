Видео. Гигантский НЛО завис над военной базой США

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Сегодня, 20:00.
Популярная наука

Видео гигантского НЛО, который завис над одной из американских военных баз, опубликовано на видеохостинге YouTube.

НЛО в небе над Бийском.
НЛО в небе над Бийском. Фото: Типичный Бийск (vk.com).

Автор ролика утверждает, что этот НЛО он увидел возле одной из военных баз на территории США.

Можно даже разглядеть более детально объект, поскольку некоторое время он висел в воздухе неподвижно, что позволило получить четкую картинку на видео.

Ролик длится около минуты. Некоторое время загадочный объект зависает на месте. Но потом он резко срывается с места и доли секунды исчезает с горизонта, пишет informing.ru.

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