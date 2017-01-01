Видео. Гигантский НЛО завис над военной базой США

Автор ролика утверждает, что этот НЛО он увидел возле одной из военных баз на территории США.

Можно даже разглядеть более детально объект, поскольку некоторое время он висел в воздухе неподвижно, что позволило получить четкую картинку на видео.

Ролик длится около минуты. Некоторое время загадочный объект зависает на месте. Но потом он резко срывается с места и доли секунды исчезает с горизонта, пишет informing.ru.