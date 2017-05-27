Фотофакты. Алтайские чиновники впервые поборются за знаки ГТО

Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Как рассказал Петр Кобзоренко, начальник отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края, в прошлом году на пробные старты вышло в два раза больше людей. Однако многие из них не смогли справиться с нормативом на выносливость, прежде всего, кроссом в два-три километра. В этом году в фестивале принимают участие уже подготовленные госслужащие, понимающие свои силы.

Петр Кобзоренко,

начальник отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края:

В системе ГТО есть 11 возрасных степеней от 6 до 70 лет и старше. Каждому соотвествуют свои тесты и нормативы. Каждому желающему побороться за знак ГТО выдается специальная карточка с индификационным номером. В карточке занесены все нормативы и тесты, которые он должен выполнить с градацией по сложности, соотвествующей золотому, серебрянному и бронзовому знакам отличия.

По словам Петра Кобзоренко, после того, как человек выполнил нормативы вся информация заносится в специальную базу данных и анализируется. Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев.

Кстати, у тех, кто не смог выложиться на сто процентов и показать максимальный результат, в течении года будет еще две попытки это сделать. Правда придется вновь проходить все испытания.

По словам Петра Кобзоренко, физическая подготовка у алтайских госслужащих, вышедших на старты, хорошая. Уже сейчас понятно, что людей, которые по итогам фестиваля получат золотые знаки ГТО, будет много.