Фотофакты. Алтайские чиновники впервые поборются за знаки ГТО

Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Как рассказал Петр Кобзоренко, начальник отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края, в прошлом году на пробные старты вышло в два раза больше людей. Однако многие из них не смогли справиться с нормативом на выносливость, прежде всего, кроссом в два-три километра. В этом году в фестивале принимают участие уже подготовленные госслужащие, понимающие свои силы.
Петр Кобзоренко,
начальник отдела управления спорта и молодежной политики Алтайского края:
В системе ГТО есть 11 возрасных степеней от 6 до 70 лет и старше. Каждому соотвествуют свои тесты и нормативы. Каждому желающему побороться за знак ГТО выдается специальная карточка с индификационным номером. В карточке занесены все нормативы и тесты, которые он должен выполнить с градацией по сложности, соотвествующей золотому, серебрянному и бронзовому знакам отличия.
Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев.
По словам Петра Кобзоренко, после того, как человек выполнил нормативы вся информация заносится в специальную базу данных и анализируется. Получить знаки отличия ГТО, если смогли выполнить нормативы, госслужащие Алтайского края смогут через пару месяцев.
Кстати, у тех, кто не смог выложиться на сто процентов и показать максимальный результат, в течении года будет еще две попытки это сделать. Правда придется вновь проходить все испытания.
По словам Петра Кобзоренко, физическая подготовка у алтайских госслужащих, вышедших на старты, хорошая. Уже сейчас понятно, что людей, которые по итогам фестиваля получат золотые знаки ГТО, будет много.
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