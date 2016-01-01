Видео и фотофакты. Алтайские туристы и гости из Чехии штурмовали высшую точку края

Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник. Восхождение на пик Шангина. Фото: Андрей Дудник.

В четверг, 15 декабря, 14 студентов и 3 гостя из Чехии отправились в экспедицию на пик Шангина. В первый день было ясное небо, температура не опускалась ниже минус 10 градусов. Однако в последующие два дня участникам пришлось передвигаться в экстремальных условиях — была высокая скорость ветра и обильные осадки. Как отметил руководитель экспедиции, двигались как "ежики в тумане".

Андрей Дудник,

президент федерации рафтинга и спортивного туризма Алтайского края, руководитель экспедиции:

К сожалению, вершины горы наша команда не достигла. По причинам безопасности мы были вынуждены повернуть с высоты более 2 тыс. метров и спуститься в базовый лагерь. В запасной день мы повторили попытку восхождения, но она также оказалась неудачной из-за сильных ветров и снегопада.

Несмотря на то, что группе не удалось достичь высшей точки, им удалось обменяться опытом с европейскими коллегами. По словам Андрея Дудника, их школа передвижения в зимних условиях значительно отличается от той, что используют в Алтайском крае. К примеру, чехи очень удивлялись тому, что участники турклуба использовали деревянные лыжи, ведь они их в последний раз использовали около 30 лет назад. Руководитель экспедиции отметил, что деревянные лыжи гораздо удобнее и дешевле, чем пластиковые, позволяют передвигаться по нетронутой природе в зимних условиях.

Андрей Дудник,

президент федерации рафтинга и спортивного туризма Алтайского края, руководитель экспедиции:

Наши коллеги из Чехии передвигались на снегоступах, мы — на классических лыжах. Было интересно посмотреть, как в современных условиях европейцы организовывают бивак, много нового переняли от них и поделились своим опытом. Мы ощутили разницу школ и представлений о путешествиях в горах. Во время восхождения гости из Чехии шли и любовались природой, не ставили перед собой каких-то амбициозных задач покорения. Мы же постоянно себя заряжали на совершение чего-то выдающегося и героического.

По словам Дудника, одна из причин, почему чехи приехали на Алтай связано с тем, что в Европе невозможно уйти в экспедицию и не видеть свет от домов населенного пункта. В прошлом году они посетили Норвегию для того, что разработать программы туров в этой стране, и вынуждены были отказаться. За две недели проживания в тайге они не смогли полностью уйти от цивилизации. Поэтому стали искать дикие места на других территориях, в том числе Сибири и Алтая.

Совершить восхождение на пик Шангина могут даже туристы-любители, хотя во многом покорение любой вершины зависит от погодных условий. Любой человек без снаряжения может сделать это в летний период.

В дальнейшем группа планирует совершить восхождение на пик в зимний и летний периоды. В этом году восхождение на Маяк Шангина проходило в рамках "Алтайской зимовки". В планах группы — совершить восхождение на другие вершины Алтая.

Ранее altapress.ru сообщал, что группа студентов совершила восхождение на гору Бабырган.

Справка

Маяк Шангина — высшая точка Алтайского края (2490 метров). Он расположен на границе Чарышского и Усть-Канского районов. История освоения пика Шунгина берет начало с 2011 года, когда 7 августа инициативная группа попыталась совершить восхождение, но бала вынуждена повернуть обратно из-за снегопада. Официальным сроком восхождения на вершину считается январь 2012 года, когда турклуб госуниверситета совершил восхождение на высшую точку Алтайского края. В 2014 году постановление правительства РФ присвоило вершине название Маяк Шангина, в память о горном исследователе Петре Шангине.