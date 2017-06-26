Видео и фотофакты. Чем порадовал посетителей юбилейный "АлтайФест-2017"

На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru На Алтае с размахом прошел юбилейный фестиваль напитков "АлтайФест". Фото: Олег Богданов. altapress.ru

"АлтайФест" проходил на "Сибирском подворье" два дня. В пятницу, 23 июня, с полудня, в субботу —от рассвета до заката. Раньше первый день фестиваля был, скажем так, для раскачки. Компании-участники проверяли работу разливного оборудования, организаторы настраивали звук, артисты разминали голосовые связки. Посетителей обычно было немного. Но только не в этот раз.

"АлтайФест-2017" начал зажигать сразу в первый день. Приятным подарком для тех, кто решил забыть про рабочий день и приехать на "Сибирское подворье", стал "Фестиваль русской бани". Все было сделано качественно. Свеженькие парилки на любой вкус, купели и даже горячий банный чан под открытым небом специально были построены к этому мероприятию. А еще, чтобы задать жару, на Алтай прилетели опытные парильщики из Москвы. Функцию свою они выполнили. Разморенных, но довольных посетителей тут можно было встретить на каждом шагу.

Рядом с парилками была организована кулинарная зона. Здесь приглашенные шеф-повара готовили уху, узбекский плов и окрошку, рассказывая о тонкостях этих блюд. Тут же можно было порыбачить или поваляться в удобных лежаках на берегу озера. В общем, все для удовольствия посетителей.

В павильонах компаний-участников тоже было интересно. У "Бочкарей" в первый день прошел лазертаг, у "Волчихи" — выступление ансамбля "Рви Меха" и розыгрыш призов, у "Барнаульского пивзавода" и "Борихи" были танцы до упада и выступления артистов, в том числе экзотического жанра. Надо признать, что здесь в пятничный вечер было больше всего народа.

Во второй день "АлтайФеста-2017" люди хлынули на "Сибирское подворье" волной, да такой мощной, что захлестнули все. В закрытых павильонах свободного места было не найти, столики на улице тоже оказались заняты. Главная асфальтированная улица туркомплекса превратилась в сплошное людское море. По официальным подсчетам, за два дня фестиваль напитков посетило около 40 тыс человек. Для "АлтайФеста", который начинался с 15 тыс посетителей, это мега-рекорд.

За время проведения фестиваля его участники серьезно поднаторели в проведении развлекательных программ. При чем каждый из них занял свою нишу. Например, у "Бочкарей" с их "Арт кафе" более камерная атмосфера. Здесь можно спокойно отдохнуть без оглашающего бита.

"Волчиха" тоже нашла свой фирменный стиль: у них живая музыка и розыгрыш призов. У "Барнаульского пивоваренного завода" вот уже два года подряд собирается вся молодежная тусовка. Для нее здесь есть зажигательные ритмы, безудержные танцы, недорогая еда и почти бесплатная выпивка (но об этом чуть позже).

В этом году фишкой "АлтайФеста" стал приезд "реальных пацанов", актеров известно сериала на ТНТ Николая Наумова и Антона Богданова. Сначала они выступили на главной сцене манежа, Колян даже исполнил свой фирменный танец пасадобль, а потом встали за стойку "Борихи". Судя по отзывам из соцсетей, народ был в восторге.

Антоха#реальныепацаны#Колянтожетут#селфи😀#Алтайфест2017# Публикация от Оксана Жбанникова (@oksanazhbannikova) Июн 25 2017 в 6:41 PDT

Много развлечений на "АлтайФесте" стало и для детей. Само по себе "Сибирское подворье" — это рай для детворы. Свежий воздух, пруд с плескающими рыбками, зоопарк и птичий двор, конюшни с лошадьми, в общем здесь есть, на что посмотреть. Да еще на каждом шагу ребятишек развлекают аниматоры. Наверно, поэтому на фестиваль приезжают целыми семьями.

Что касается стоимости напитков, то она была почти у всех одинаковой: 50 рублей за стакан пенного. "Барнаульский пивзавод" устроил акцию 1+1. В итоге цены у него оказались в два раза ниже, чем у остальных. При этом вусмерть пьяных на фестивале не было. Люди в канавах не валялись, массовые драки не устраивали. Как говорится, все было чинно, благородно и с присущим "АлтайФесту" фирменным драйвом.