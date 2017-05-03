Видео и фотофакты. На Алтае задержали гулявшего по городу с двумя топорами "ассасина"

В Камне-на-Оби полицейским пришлось задержать местного жителя, разгуливавшего по улице с двумя топорами. Вооруженный мужчина встал на проезжей части. На задержание выехали экипажи ДПС и ППС, сообщают "Каменские известия".
В городе уже окрестили этого человека "каменским ассасином". Полицейским удалось уговорить мужчину отдать топоры. После чего его отвезли в участок. По сведением газеты, задержанного после доставили в психиатрическую лечебницу. Ранее он, вооруженный ножами, якобы уже гулял по городу.
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