Видео и фотофакты. На Алтае задержали гулявшего по городу с двумя топорами "ассасина"

В городе уже окрестили этого человека "каменским ассасином". Полицейским удалось уговорить мужчину отдать топоры. После чего его отвезли в участок. По сведением газеты, задержанного после доставили в психиатрическую лечебницу. Ранее он, вооруженный ножами, якобы уже гулял по городу.