Видео и фотофакты. Студенты спасли сельчанина с тонущего в сибирской реке трактора

В Новосибирской области компания студентов помогла сельчанину, чей трактор практически утонул в разлившейся речке, выбраться на сушу.
Ребята отправились в поход в Тогучинский район. Здесь возле села Буготак они заночевали на берегу разлившейся в половодье речки. Утром студенты услышали крики о помощи: посреди реки на крыше уже практически скрывшегося под водой трактора стоял мужчина.
По словам студентов, накануне днем они видели на берегу этого человека с другим трактористом. Сельчане были пьяными, сообщает АСТ-54.
Ребята стали бросать терпящему бедствие трактористу веревку. Через час ему удалось ее поймать. Тогда он обвязался веревкой и прыгнул в воду, а студенты попомгли трактористу выбраться на берег.
Но быстро отправить спасенного домой не удалось: трактор его приятеля тоже застрял неподалеку.
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