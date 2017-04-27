Видео и фотофакты. Студенты спасли сельчанина с тонущего в сибирской реке трактора

Студенты спасли сельчанина с тонущего в сибирской реке трактора. Фото: скрин с видео vk.com/act54. Студенты спасли сельчанина с тонущего в сибирской реке трактора. Фото: скрин с видео vk.com/act54.

Ребята отправились в поход в Тогучинский район. Здесь возле села Буготак они заночевали на берегу разлившейся в половодье речки. Утром студенты услышали крики о помощи: посреди реки на крыше уже практически скрывшегося под водой трактора стоял мужчина.

По словам студентов, накануне днем они видели на берегу этого человека с другим трактористом. Сельчане были пьяными, сообщает АСТ-54.

Ребята стали бросать терпящему бедствие трактористу веревку. Через час ему удалось ее поймать. Тогда он обвязался веревкой и прыгнул в воду, а студенты попомгли трактористу выбраться на берег.

Но быстро отправить спасенного домой не удалось: трактор его приятеля тоже застрял неподалеку.