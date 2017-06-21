"Грязное" дело: как и от чего в Барнауле очищают канализационные стоки

Картофельные очистки, прошлогодние консервированные огурцы, песок, иногда мобильные телефоны. Все это ежедневно вылавливают из канализационных стоков Барнаула. Как устроен этот "грязный" процесс? По приглашению компании "Росводоканал Барнаул" корреспонденты altapress.ru побывали на очистных сооружениях №1 и узнали о работе системы фильтрации стоков.
Барнаул обслуживают две площадки канализационных очистных сооружения (КОС). Первая 1972 года постройки находится на поселке Восточный. Вторая, построенная в 1980-х годах, располагается за полигоном ТБО. Оба сооружения работают примерно вполовину своей мощности, потому что барнаульцы научились экономить воду. "Десять лет назад КОС 1 принимал 200 тыс. кубов канализационных стоков в сутки. Сейчас 120-130 тыс. кубов", — рассказал Григорий Силантьев, технолог КОС 1.
Незаконные сбросы
Григорий Силантьев,
технолог КОС 1 "Росводоканал Барнаул":
Для устройства системы канализации используются природные углубления — овраги. Например, в парке "Юбилейном" есть большая низина. Там построена насосная станция, в которую самотеком идут стоки. Их перекачивают по системе коллекторов на ближайший КОС. На входе в очистные сооружения через решетки диаметром около 30 мм стоки очищают от крупного мусора. На 90% — это незаконные сбросы в канализацию.
Чаще всего это ветошь: влажные салфетки, кухонные и половые тряпки. "Помыла домохозяйка пол и вылила ведро воды в унитаз, а вместе с ней и тряпку", — объясняет Силантьев.
Летом в канализацию выкидывают очистки овощей и фруктов. В новогодние праздники — прокисшие салаты и другие блюда. Но встречаются и необычные находки: телефоны или деньги. То есть все то, что часто лежит в задних карманах брюк и может упасть в унитаз.
Кстати, современная туалетная бумага действительно полностью растворяется в воде. А вот дешевая бумага советского образца приплывает на очистные сооружение вместе с ветошью и другим мусором.
Григорий Силантьев,
технолог КОС 1 "Росводоканал Барнаул":
Даже одна маленькая влажная салфетка может стать причиной засора: на нее отлично намотается другой мусор, возникнет пробка. Бывают месяцы, когда приходится прочищать больше 600 засоров на сетях канализации, по которым стоки идут к очистным учреждениям.
Чистим и обеззараживаем
Узел первичной очистки — главная насосная станция — самое зловонное место системы. Неприятно пахнет и в здании решеток, где проходит второй этап очистки. Здесь фильтры задерживают нерастворенный осадок диаметром до 5 мм. Далее в процесс включаются песколовки: довольно большие бетонные "ванны", где отстаивают песок. И затем стоки попадают в первичные отстойники.
Григорий Силантьев,
технолог КОС 1 "Росводоканал Барнаул":
Относительно недавно мы провели модернизацию здания решеток и песколовок. Это обошлось в 78 млн рублей.
На КОС 1 четыре первичных отстойника. Как правило, задействовано два, то есть половина мощности. И так практически везде: площадка должна работать непрерывно и иметь резерв, если стоков станет больше. Например, во время дождя или таяния снега, когда вода попадает в систему канализации. Или при несанкционированных сбросах воды в канализацию, уточняет Силантьев.
На этом этапе механическая очистка заканчивается. В следующих резервуарах (аэротенках) находятся микроорганизмы под названием "активный ил". Они разрушают растворенный биологический осадок. Это происходит только в среде, насыщенной кислородом. Из аэротенков уже светлая вода попадает в отстойник, где ил выпадает в осадок и его возвращают "на работу". Прозрачная же вода поступает для хлорирования.
Григорий Силантьев,
технолог КОС 1 "Росводоканал Барнаул":
Еще не придумали обеззараживающего вещества лучше хлора. Его содержание в очищенных стоках - 1,5 мг на литр. Это безопасно для живых организмов, а роспотребнадзор дает добро на сброс воды в Обь. По двум коллекторам КОС 1 в реку попадется 1-1,5 куба в секунду, которые растворяются в 500 кубах речной воды.
В "Росводоканал Барнаул" рассказали, что 22% в себестоимости производства воды и стоков — это стоимость электроэнергии. Ее расход увеличивается, когда в канализацию попадают нерастворимые предметы и вещества.
Факты о канализации
- В некоторых городах России до сих пор нет центральной канализации. Например, в Сочи ее построили только к Олимпиаде. До этого стоки выбрасывали в море по трехметровой трубе.
- На очистных сооружениях Барнаула живет множество птиц. Здесь есть ласточки, голуби, вороны и чайки.
- Зимой система канализации работает в штатном режиме. Единственное, что приходится делать — это добавлять в аэротенки больше активного ила, так как сам он хуже размножается при низкой температуре.
- Ежедневно с КОС 1 в Барнауле увозят около 1 кубометра отфильтрованных отходов. Твердые в спрессованном виде попадают на полигон ТБО. Жидкие — на иловые карты. С последних в жаркую погоду до горожан доносится неприятный запах. Чтобы бороться с ним, "Росводоканал Барнаул" приобрел специальные дезодоранты.
- Посторонним людям попасть на очистные сооружения невозможно. Территория огорожена высоким забором, действует контрольно-пропускной пункт. Место, где работают с хлором, охраняют еще сильнее — здесь есть вышка охранника.
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