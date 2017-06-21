"Грязное" дело: как и от чего в Барнауле очищают канализационные стоки

Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru Очистные сооружения в Барнауле. Фото: Олеся Роженцова. altapress.ru

Барнаул обслуживают две площадки канализационных очистных сооружения (КОС). Первая 1972 года постройки находится на поселке Восточный. Вторая, построенная в 1980-х годах, располагается за полигоном ТБО. Оба сооружения работают примерно вполовину своей мощности, потому что барнаульцы научились экономить воду. "Десять лет назад КОС 1 принимал 200 тыс. кубов канализационных стоков в сутки. Сейчас 120-130 тыс. кубов", — рассказал Григорий Силантьев, технолог КОС 1.

Незаконные сбросы

Григорий Силантьев,

технолог КОС 1 "Росводоканал Барнаул":

Для устройства системы канализации используются природные углубления — овраги. Например, в парке "Юбилейном" есть большая низина. Там построена насосная станция, в которую самотеком идут стоки. Их перекачивают по системе коллекторов на ближайший КОС. На входе в очистные сооружения через решетки диаметром около 30 мм стоки очищают от крупного мусора. На 90% — это незаконные сбросы в канализацию.

Чаще всего это ветошь: влажные салфетки, кухонные и половые тряпки. "Помыла домохозяйка пол и вылила ведро воды в унитаз, а вместе с ней и тряпку", — объясняет Силантьев.

Летом в канализацию выкидывают очистки овощей и фруктов. В новогодние праздники — прокисшие салаты и другие блюда. Но встречаются и необычные находки: телефоны или деньги. То есть все то, что часто лежит в задних карманах брюк и может упасть в унитаз.

Кстати, современная туалетная бумага действительно полностью растворяется в воде. А вот дешевая бумага советского образца приплывает на очистные сооружение вместе с ветошью и другим мусором.

Григорий Силантьев,

технолог КОС 1 "Росводоканал Барнаул":

Даже одна маленькая влажная салфетка может стать причиной засора: на нее отлично намотается другой мусор, возникнет пробка. Бывают месяцы, когда приходится прочищать больше 600 засоров на сетях канализации, по которым стоки идут к очистным учреждениям.

Чистим и обеззараживаем

Узел первичной очистки — главная насосная станция — самое зловонное место системы. Неприятно пахнет и в здании решеток, где проходит второй этап очистки. Здесь фильтры задерживают нерастворенный осадок диаметром до 5 мм. Далее в процесс включаются песколовки: довольно большие бетонные "ванны", где отстаивают песок. И затем стоки попадают в первичные отстойники.

Григорий Силантьев,

технолог КОС 1 "Росводоканал Барнаул":

Относительно недавно мы провели модернизацию здания решеток и песколовок. Это обошлось в 78 млн рублей.

На КОС 1 четыре первичных отстойника. Как правило, задействовано два, то есть половина мощности. И так практически везде: площадка должна работать непрерывно и иметь резерв, если стоков станет больше. Например, во время дождя или таяния снега, когда вода попадает в систему канализации. Или при несанкционированных сбросах воды в канализацию, уточняет Силантьев.

На этом этапе механическая очистка заканчивается. В следующих резервуарах (аэротенках) находятся микроорганизмы под названием "активный ил". Они разрушают растворенный биологический осадок. Это происходит только в среде, насыщенной кислородом. Из аэротенков уже светлая вода попадает в отстойник, где ил выпадает в осадок и его возвращают "на работу". Прозрачная же вода поступает для хлорирования.

Григорий Силантьев,

технолог КОС 1 "Росводоканал Барнаул":

Еще не придумали обеззараживающего вещества лучше хлора. Его содержание в очищенных стоках - 1,5 мг на литр. Это безопасно для живых организмов, а роспотребнадзор дает добро на сброс воды в Обь. По двум коллекторам КОС 1 в реку попадется 1-1,5 куба в секунду, которые растворяются в 500 кубах речной воды.

В "Росводоканал Барнаул" рассказали, что 22% в себестоимости производства воды и стоков — это стоимость электроэнергии. Ее расход увеличивается, когда в канализацию попадают нерастворимые предметы и вещества.

Факты о канализации