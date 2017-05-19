Видео и фотофакты. В Барнауле горело производственное здание

Днем 19 мая в Барнауле на улице 9-й Заводской проезд на территории производственного здания загорелись топливные баки. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
Пожар на 9-й Заводской проезд. Фото: скриншот с YouTube.
Пожар в Барнауле. Фото: Евгений Гордиенко.
Пожар в Барнауле. Фото: Евгений Гордиенко.
Пожар локализован, данных о пострадавших нет.
Подписчики Barnaul22 сообщали о взрыве, из-за которого сработали сигнализации на Аносова.
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