Видео и фотофакты. В Барнауле парень напал на продавца в салоне сотовой связи

Вечером 5 июня в Барнауле злоумышленник напал на сотрудницу отдела сотовой связи Ольгу Золотухину. Об этом сама девушка рассказала в группе Barnaul22.
Нападение произошло в павильоне "Ноу Хау". Полицейские, прибывшие на место, установили, что мужчина пытался похитить деньги из кассы.
"Если в вкратце, на меня было нападение. Был одет в серо-черную толстовку (расцветка как хакки только с надписями). Капюшон на голове. Штаны "комбаты" тёмно-серого цвета, карманы с белой окантовкой. Серые кроссовки в белыми полосками (типа адидас) сам светлый с рыжиной. Не коротко стриженный, с обросшей щетиной. В руках в момент нападения была столярная стамеска. Если кто-то видел этого человека или узнал его просьба написать в личные сообщения", — написала пострадавшая.
По словам девушки, парень ничего не украл. Она смогла вытолкать злоумышленника из магазина.
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