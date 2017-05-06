Видео и фотофакты. В Барнауле во время сильного ветра открытым огнём горел дом

В барнаульском послеке Новосиликатном горел частный дом. 6 мая 2017 года. Фото: скрин с видео Антона Пяткова vk.com/barneos22. В барнаульском послеке Новосиликатном горел частный дом. 6 мая 2017 года. Фото: скрин с видео Антона Пяткова vk.com/barneos22. В барнаульском послеке Новосиликатном горел частный дом. 6 мая 2017 года. Фото: скрин с видео Антона Пяткова vk.com/barneos22. В барнаульском послеке Новосиликатном горел частный дом. 6 мая 2017 года. Фото: скрин с видео Антона Пяткова vk.com/barneos22. В барнаульском послеке Новосиликатном горел частный дом. 6 мая 2017 года. Фото: скрин с видео Антона Пяткова vk.com/barneos22. В барнаульском послеке Новосиликатном горел частный дом. 6 мая 2017 года. Фото: скрин с видео Антона Пяткова vk.com/barneos22.

Частный дом горел открытым пламенем. Пожар раздувал сильный ветер, поэтому все здание быстро охватило огнём. Прибывшим на место происшествия пожарным пришлось лишь проливать останки строения. По данным очевидцев в сообществе Barnaul22, обошлось без жертв.

В управлении МЧС по Алтайскому краю тоже сообщили, что жертв на этом пожаре не было. Также в ведомстве сказали, что в поселке к тому же был и ландшафтный пожар.