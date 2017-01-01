Видео и фотофакты. В барнаульском посёлке жёстко столкнулись микроавтобус и КамАЗ

15 февраля около 16.00 в поселке Власиха на пересечении ул. Ковыльная и ул. Домная столкнулись микроавтобус и КамАЗ. Об этом сообщили очевидцы в Barnaul 22.
ДТП во Власихе. Фото: Павел Сенченко в vk.com/barneos22.
ДТП во Власихе. Фото: Павел Сенченко в vk.com/barneos22.
ДТП во Власихе. Фото: Павел Сенченко в vk.com/barneos22.
Из-за ДТП было перекрыто движение, в соседний поселок Октябрьский объезжать через Власиху. В ГИБДД altapress.ru сообщили, что в ДТП участвовал микроавтобус Toyota Town Ace.
Водителя микроавтобуса после ДТП увезли в больницу, оказали медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка.
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