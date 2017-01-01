Видео и фотофакты. В барнаульском посёлке жёстко столкнулись микроавтобус и КамАЗ

ДТП во Власихе. Фото: Павел Сенченко в vk.com/barneos22. ДТП во Власихе. Фото: Павел Сенченко в vk.com/barneos22. ДТП во Власихе. Фото: Павел Сенченко в vk.com/barneos22.

Из-за ДТП было перекрыто движение, в соседний поселок Октябрьский объезжать через Власиху. В ГИБДД altapress.ru сообщили, что в ДТП участвовал микроавтобус Toyota Town Ace.

Водителя микроавтобуса после ДТП увезли в больницу, оказали медицинскую помощь. По факту аварии проводится проверка.