Видео и фотофакты. В барнаульской аллее горит автомобиль

В Барнауле во дворе на пересечении ул. Георгия Исакова и ул. Солнечной Поляны загорелся автомобиль. Очевидцы сообщают, что машина полыхает напротив дома по адресу Г. Исакова, 270 в Аллее Победы.
Пожар в автомобиле. Фото: Никита Фараонов в vk.com/barneos22.
Пожар в автомобиле. Фото: Карен Варданян в vk.com/barneos22.
На фото и видео, которые публикуют в соцсетях, пожарных расчетов пока нет. По данным свидетелей происшествия, горит машина марки Audi.
По данным на 15.30 огонь потушили, причина возгорания — замыкание электропроводки.
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