Видео и фотофакты. В барнаульской аллее горит автомобиль

В Барнауле во дворе на пересечении ул. Георгия Исакова и ул. Солнечной Поляны загорелся автомобиль. Очевидцы сообщают, что машина полыхает напротив дома по адресу Г. Исакова, 270 в Аллее Победы.

Пожар в автомобиле. Фото: Никита Фараонов в vk.com/barneos22. Пожар в автомобиле. Фото: Карен Варданян в vk.com/barneos22. На фото и видео, которые публикуют в соцсетях, пожарных расчетов пока нет. По данным свидетелей происшествия, горит машина марки Audi. 😳😳😳😳🚨🆘🆘🆘 Загорелся автомобиль марки Ауди на улице Георгия исакова/солнечная поляна Видео опубликовано Insta Барнаул (@instabarnaul) Фев 3 2017 в 11:14 PST По данным на 15.30 огонь потушили, причина возгорания — замыкание электропроводки. Смотрите также