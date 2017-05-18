Видео и фотофакты. В Бийске возле воказала произошел сильный пожар

Пожар возле бийского вокзала. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. Пожар возле бийского вокзала. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. Пожар возле бийского вокзала. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all. Пожар возле бийского вокзала. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.

Горело старинное здание с современной пристройкой. Вокруг него находится мусор от снесенных окрестных домов. Из горящего сооружения шел сильный черный дым. На месте работали пять пожарных машин и скорая помощь. Пока ничего не известно о пострадавших.