Видео и фотофакты. В Бийске возле воказала произошел сильный пожар

Днем 18 мая в Наукограде загорелось складское помещение в районе железнодорожного вокзала, сообщают очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".
Пожар возле бийского вокзала. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Пожар возле бийского вокзала. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Пожар возле бийского вокзала. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Пожар возле бийского вокзала. 18 мая 2017 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Горело старинное здание с современной пристройкой. Вокруг него находится мусор от снесенных окрестных домов. Из горящего сооружения шел сильный черный дым. На месте работали пять пожарных машин и скорая помощь. Пока ничего не известно о пострадавших.
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