Видео и фотофакты. Жительница Владивостока протаранила 11 автомобилей из-за кошки

23 апреля во Владивостоке произошло крупное ДТП: женщина, сидевшая за рулем, не справилась с управлением автомобиля, и повредила 11 машин, стоявших на обочине. Об этом сообщает ТАСС.
В результате ДТП никто не пострадал. УМВД России по Приморскому краю установило, что 22-летняя жительница Владивостока, водитель автомашины Mercedes Benz не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями.
11 машин получили механические повреждения. Освидетельствование показало, что алкоголя в крови девушки не было. Стаж ее вождения на момент ДТП составил два года, к административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году она не привлекалась. Сотрудники полиции проводят проверку.
Авария с участием 12 машин на ДКЖД. Девушка на Mercedes поднималась со стороны ДКЖД. Она рассказала, что двигалась с скоростью 60-70 км/ч. В районе дома 52 по Партизанскому проспекту, перед капотом её автомобиля выбежала кошка. Чтобы не задавить животное, он вильнула влево и снесла зеркало заднего вида у припаркованного Toyota Harrier. Следующий удар пришёлся на Renault Koleos, затем на Kia Morning. После чего у "немца" отлетает заднее колесо, и неуправляемый автомобиль наносит сокрушительные удары ещё 8 припарковынным машинам. В конце заезда Мерседес разворачивает поперёк дороги. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, отвезли виновницу аварии в КНД. По заключению медицинского освидетельствования уровень алкоголя в организме находится в пределах допустимого. Нужно отметить, что в аварии никого из людей не пострадал. Пассажиры Мерседеса, пока их подруга крушила автомобили, мирно спали в салоне.
В социальной сети Instagram сообщается, что ДТП произошло из-за того, что перед капотом автомобиля выбежала кошка. Чтобы не задавить животное, женщина-водитель вильнула влево и снесла зеркало заднего вида у припаркованного Toyota Harrier. Следующий удар пришёлся на Renault Koleos, затем на Kia Morning. После чего у "немца" отлетает заднее колесо, и неуправляемый автомобиль наносит сокрушительные удары ещё восьми припарковынным машинам. В конце заезда Mercedes развернуло поперек дороги. В машине были пассажиры, во время ДТП они спали.
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