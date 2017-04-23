Видео и фотофакты. Жительница Владивостока протаранила 11 автомобилей из-за кошки

В результате ДТП никто не пострадал. УМВД России по Приморскому краю установило, что 22-летняя жительница Владивостока, водитель автомашины Mercedes Benz не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями.

11 машин получили механические повреждения. Освидетельствование показало, что алкоголя в крови девушки не было. Стаж ее вождения на момент ДТП составил два года, к административной ответственности за нарушение ПДД в текущем году она не привлекалась. Сотрудники полиции проводят проверку.

В социальной сети Instagram сообщается, что ДТП произошло из-за того, что перед капотом автомобиля выбежала кошка. Чтобы не задавить животное, женщина-водитель вильнула влево и снесла зеркало заднего вида у припаркованного Toyota Harrier. Следующий удар пришёлся на Renault Koleos, затем на Kia Morning. После чего у "немца" отлетает заднее колесо, и неуправляемый автомобиль наносит сокрушительные удары ещё восьми припарковынным машинам. В конце заезда Mercedes развернуло поперек дороги. В машине были пассажиры, во время ДТП они спали.