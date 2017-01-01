Видео. Иркутские силовики обнаружили казино в салоне ритуальных услуг

Двухэтажный особняк в Иркутске, работавший под вывеской агентства ритуальных услуг, оказался игровым салоном.
Ритуальное агентство (находилось на первом этаже дома) занималось гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. Само игорное заведение находилось на втором этаже.
В ходе обыска были изъяты 23 игровых аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты денежные средства, документация по деятельности казино, говорится в описании ролика.
В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.
Спецоперацию проводили сотрудники Следственного комитета и УФСБ России по Иркутской области.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.