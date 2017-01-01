Видео. Иркутские силовики обнаружили казино в салоне ритуальных услуг

Ритуальное агентство (находилось на первом этаже дома) занималось гравировкой, продажей надгробных плит и похоронных венков. Само игорное заведение находилось на втором этаже.

В ходе обыска были изъяты 23 игровых аппарата, стол для игры в покер, игральные карты, фишки, полотно для покерного стола. В помещении находились посетители и персонал игорного заведения. Также в ходе обыска изъяты денежные средства, документация по деятельности казино, говорится в описании ролика.

В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела продолжается.

Спецоперацию проводили сотрудники Следственного комитета и УФСБ России по Иркутской области.