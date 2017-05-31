Видео. Из приморского океанариума сбежал осьминог

Четыре дня назад водолазы поймали 12-килограммового осьминога у берегов острова Русский и поместили на карантин. "Смышленый осьминог, улучив момент, умудрился удрать из аквариума, при этом скинул крепления с прикрывающей сетки. А это в очередной раз доказывает, что эти животные очень сообразительные", — заметили в пресс-службе океанариума, передает VL.ru.

Сотрудники быстро обнаружили "беглеца" и вернули на место. "Никакого вреда осьминог не получил. Он может провести без воды и кислорода до 18 часов", — пояснили в учреждении.



После этого случая осьминога решили назвать Кренком — в честь одноименного персонажа из мультфильма "В поисках Дори". На самом деле осьминога из мультфильма звали Хэнк, а Кренк (crank) — чудак, человек с причудами.

Как сообщили в океанариуме, Кренк скоро переедет в зал экспозиции и познакомиться с ним смогут все посетители, пишет "Росбалт".