Видео. Из-за взрыва петарды и давки в фан-зоне "Ювентуса" пострадали более 1000 человек

В Италии массовый просмотр финала Лиги Чемпионов завершился трагедией.
Из-за взрыва петарды в фан-зоне началась паника и давка, в результате которой пострадали более 600 человек (по последним данным, более 1000).
200 injured in Juventus fan panic after bomb scare https://t.co/QYJEQtLY3Q pic.twitter.com/skDS3A1cRk— AFP news agency (@AFP) 3 июня 2017 г.
Это случилось на площади Сан-Карло в Турине, где вечером 3 июня собралось более 20 тысяч человек. Во время просмотра игры один из болельщиков взорвал петарду, крикнув, что это бомба. После чего испуганные люди начали разбегаться в разные стороны, сбивая с ног друг друга, сообщает "Интерфакс".
По предварительным данным, за медицинской помощью обратилось 600 человек, из них пятеро находятся в критическом состоянии. Также в СМИ появилась информация о гибели маленького ребенка, пишет ura.ru.
В настоящее время на площади организован "пункт сбора", чтобы помочь людям найти потерянных друзей и родственников. Тем временем полиция задержала нескольких мародеров, собиравших брошенные в панике вещи, сообщает "РГ".
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