Видео. К Ольге Бузовой на сцену во время исполнения песни выскочил голый мужик

Певица не растерялась и приняла происходящее как само собой разумеющееся, передает "Федеральное агентство новостей".

Голый парень вылез на сцену (1 мин 27 сек ролика), прикрыв достоинство цветами, после чего встал перед Ольгой на колени и подарил букет. Певица была шокирована, но продолжила петь. Довольный эпатажем поклонник спустился в зрительный зал, где его скрутили охранники

Символично, что инцидент произошел во время исполнения песни "Я привыкаю", пишет ura.ru.