Видео. Канадские военные сбили звездолет инопланетян

Видео падения неизвестного летательного аппарата, предположительно, звездолета, ученым отправили очевидцы произошедшего.
Сотрудники американской организации Mutual UFO Network, занимающиеся сбором и анализом сведений об НЛО, приступили к изучению видео.
По словам свидетелей происходящего, объект двигался медленно, как будто продолжая сопротивляться гравитации. Ученые отмечают, что если бы это был самолет, то он бы моментально рухнул вниз.
Оператору удалось запечатлеть момент, как дымящийся след от сбитого НЛО подсвечивается лучами заходящего солнца, пишет informing.ru.
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