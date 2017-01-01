Видео. Канадский теннисист попал судье мячом в глаз

Шаповалов и британец Кайл Эдмунд играли третий сет, когда противник канадского теннисиста сумел взять мяч на чужой подаче. Шаповалов нанес мощный удар — и вогнал мяч в лицо сидящему с краю корта рефери.

Организаторы Кубка Дэвиса в Twitter сообщили, что судья Арно Габа получил рассечение и отек в области левого глаза. Матч пришлось прекратить, а судья отправился в городской травмпункт, пишет "Федеральное агентство новостей".

Как отмечает пресс-служба Кубка Дэвиса, Денис Шаповалов подошел к судье Габа с извинениями за неожиданную травму.

Теннисисту было присуждено техническое поражение, и он не смог вывести свою команду из 1/8 финала в Мировой группе Кубка Дэвиса, уступив Великобритании, пишет ura.ru.