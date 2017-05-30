Видео. Каскадер на дроне "преподнес" судье футбольный мяч

Каскадер на специальном ховерборде пролетел мимо трибун и приземлился в центре поля, где передал мяч арбитру.

Матч прошел на стадионе "Насьонал" в городе Оэйраш. "Бенфика" встречалась с "Виторией Гимарайнш". Игра завершилась победой лиссабонской команды со счетом 2:1, пишет "Росбалт".