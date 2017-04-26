Видео. Китай показал спуск на воду авианосца

Церемония проходила в порту Даляня.

До этого времени у Китая был лишь один авианосец, достроенный в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов за $25 млн.

Have a look of China's 2nd aircraft #carrier, also 1st domestically-built one, launched in Liaoning, NE #China pic.twitter.com/jDmEBtlxn0 — China Xinhua News (@XHNews) 26 апреля 2017 г.

Авианосец стал вторым на вооружении китайских ВС. Третий авианосец планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году, пишет "Росбалт".