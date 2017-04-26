Видео. Китай показал спуск на воду авианосца

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Сегодня, 20:55.
Жизнь

В сети появилась видеозапись того, как Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводила спуск на воду авианосного корабля — первого полностью собранного страной.

Китай.
Китай. Фото: michael davis-burchat, CC BY-ND 2.0, part from original.

Церемония проходила в порту Даляня.

До этого времени у Китая был лишь один авианосец, достроенный в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера (ТАКР) "Варяг", купленного у Украины в конце 1990-х годов за $25 млн.

Авианосец стал вторым на вооружении китайских ВС. Третий авианосец планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году, пишет "Росбалт".

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