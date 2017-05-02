Видео. Китайские авиаторы испытали крупнейший в мире самолет-амфибию

В Китае успешно прошли наземные испытания крупнейшего в мире гидросамолета AG600 местного производства.
В Китайской авиастроительной корпорации (AVIC) отметили, что пройденные тесты позволяют говорить о базовой готовности амфибии к первому полету.
Впервые самолет-амфибия должен подняться в воздух в мае, а над водой его будут испытывать во второй половине года.
Воздушное судно предназначено, в первую очередь, для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Также обсуждаются варианты применения самолета в армии КНР, пишет "Росбалт".
Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонн, максимальная скорость – 500 километров в час. За 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки, а также провести в воздухе до 12 часов, пишет polit.ru.
Ранее Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.