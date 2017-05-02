Видео. Китайские авиаторы испытали крупнейший в мире самолет-амфибию

В Китайской авиастроительной корпорации (AVIC) отметили, что пройденные тесты позволяют говорить о базовой готовности амфибии к первому полету.

Впервые самолет-амфибия должен подняться в воздух в мае, а над водой его будут испытывать во второй половине года.

Воздушное судно предназначено, в первую очередь, для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Также обсуждаются варианты применения самолета в армии КНР, пишет "Росбалт".

Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонн, максимальная скорость – 500 километров в час. За 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки, а также провести в воздухе до 12 часов, пишет polit.ru.

Ранее Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства.