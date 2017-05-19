Видео. Китайские хирурги подрались во время операции

В одной из больниц уезда Ланькао (Китай) несколько хирургов начали выяснять отношения прямо во время операции.
На кадрах видно, как словесная перепалка между врачами, мужчиной и женщиной, перерастает в драку. При этом медработники забывают о пациенте, которого должны были оперировать.
В каком состоянии находятся пациент и подравшиеся врачи, пока неизвестно.
По данным правоохранителей, персонал клиники сообщил, что во время записи видео операций не велось, хотя кадры свидетельствуют об обратном, пишет "Росбалт".
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