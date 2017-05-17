Видео. Коммунальщики Минобороны жалуются на зарплату в 2 тыс. рублей

Один из участников пожаловался, что найти квалифицированных специалистов на зарплату 2-5 тысяч рублей в месяц невозможно. В ответ управляющая компании заявила, что за 2000 рублей к ним приедут работать даже из Москвы, а 5 тыс. рублей — это уже целое состояние.

"Либо вы зажрались, либо извините. Вы прекрасно знаете, что министерство обороны не резиновое. Каждый выбирает сам себе дорогу в жизнь", — заявила она. "ГУ ЖКХ имело возможность платить вам, а Министерство обороны — не имеет", — указала управляющая.

ФГБУ "ЦЖКУ" было создано 1 апреля нынешнего года для обеспечения военных городков и воинских частей РФ энергоресурсами (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение), обслуживание казарменно-жилищного фонда Минобороны РФ. До этого министерство обороны обслуживали подрядные организации, пишет "Росбалт".

По данным Life, заработная плата до 1 апреля составляла порядка 15-35 тыс. рублей, в зависимости от должности, однако после перехода сотрудников в ФГБУ "ЦЖКУ" им установили оклад в 6-9 тыс. рублей.