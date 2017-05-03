Видео. Космический аппарат записал звуки Сатурна

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Вчера, 22:03.
Популярная наука

Автоматическая межпланетная станция "Кассини" записала звуки Сатурна при помощи специального устройства Radio and Plasma Wave Science (RPWS).

Космос. Звезды.
Космос. Звезды. Фото: СС0.

Звуки представляют собой плазменные волны, которые производят заряженные частицы первого кольца планеты. "Голос Сатурна" напоминает гул взлетающего самолета.

Сделать запись "Кассини" удалось во время полета между Сатурном и его внутренним кольцом, отмечает информагентство Nation News. Еще одним необычным открытием для специалистов стало то, пространство между внутренней стороной ближайшего к планете кольца и самим Сатурном почти не содержит частиц пыли.

Последний этап миссии космической станции должен завершиться не позднее 15 сентября 2017 года, после чего "Кассини" утопят в атмосфере планеты, уточняет телеканал 360. Эти меры помогут избежать биологического загрязнения спутников планеты — Энцелада и Титана: специалисты не исключают, что на этих космических телах может существовать примитивная жизнь, пишет ura.ru.

Справка

"Кассини" находится в космосе уже почти 20 лет. Космический зонд приступил к изучению колец Сатурна в конце ноября 2016 года. Его орбита скорректирована таким образом, что зонд совершает витки над и под полюсами Сатурна, "ныряя" каждые семь дней в наиболее неисследованный район внешнего края основных колец.

Прохождение вблизи колец планеты станет завершением космического путешествия "Кассини". Как отмечают в НАСА, топливо аппарата на исходе, и уже в следующем году он завершит свою миссию.

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