Видео. Космический аппарат записал звуки Сатурна

Автоматическая межпланетная станция "Кассини" записала звуки Сатурна при помощи специального устройства Radio and Plasma Wave Science (RPWS).
Звуки представляют собой плазменные волны, которые производят заряженные частицы первого кольца планеты. "Голос Сатурна" напоминает гул взлетающего самолета.
Сделать запись "Кассини" удалось во время полета между Сатурном и его внутренним кольцом, отмечает информагентство Nation News. Еще одним необычным открытием для специалистов стало то, пространство между внутренней стороной ближайшего к планете кольца и самим Сатурном почти не содержит частиц пыли.
Последний этап миссии космической станции должен завершиться не позднее 15 сентября 2017 года, после чего "Кассини" утопят в атмосфере планеты, уточняет телеканал 360. Эти меры помогут избежать биологического загрязнения спутников планеты — Энцелада и Титана: специалисты не исключают, что на этих космических телах может существовать примитивная жизнь, пишет ura.ru.
Справка
"Кассини" находится в космосе уже почти 20 лет. Космический зонд приступил к изучению колец Сатурна в конце ноября 2016 года. Его орбита скорректирована таким образом, что зонд совершает витки над и под полюсами Сатурна, "ныряя" каждые семь дней в наиболее неисследованный район внешнего края основных колец.
Прохождение вблизи колец планеты станет завершением космического путешествия "Кассини". Как отмечают в НАСА, топливо аппарата на исходе, и уже в следующем году он завершит свою миссию.
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