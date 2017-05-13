Видео. Латышский парашютист первым в мире прыгнул с дрона

Трюк был исполнен 12 мая.

Беспилотник подлетел к площадке телекоммуникационной вышки, после чего Аугскалнус зацепился за прикрепленную к нему перекладину. Набрав необходимую высоту, спортсмен отпустил руки и раскрыл парашют, пишет "Росбалт".

Дрон, который использовался для трюка, оснащен 28 двигателями и способен поднимать в воздух груз весом до 200 килограммов.