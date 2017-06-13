Видео. Лидера "Любэ" Расторгуева экстренно госпитализировали с приступом

12 июня в Туле был госпитализирован с сердечным приступом 60-летний солист группы "Любэ" Николай Расторгуев. Это случилось прямо перед концертом ко Дню России. Группе пришлось выступать без своего лидера, пишет РИА "Новости".
Н. #Расторгуев'у стало плохо перед концертом #Тула в #ДеньРоссии. По предварит.данным,сердечный приступ. На сцене - состав #Любэ без солиста pic.twitter.com/KyxBze7jcu— Дмитрий Литвинов (@litvinov_d) 12 июня 2017 г.
Певцу стало плохо перед выступлением,по данным местных журналистов, Расторгуева увезли сразу в больницу.
"Случилось несчастье: у #Расторгуев'а — сердечный приступ, он направлен в больницу".#Любэ #Тула #яРоссия pic.twitter.com/c6ct1Bq69c— Дмитрий Литвинов (@litvinov_d) 12 июня 2017 г.
Напомним, что сентябре 2015 года в Пятигорске был отменен концерт "Любэ", приуроченный к Дню города. Тогда Николая Расторгуева также госпитализировали.
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