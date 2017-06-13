Видео. Лидера "Любэ" Расторгуева экстренно госпитализировали с приступом

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Сегодня, 07:16.
Жизнь

12 июня в Туле был госпитализирован с сердечным приступом 60-летний солист группы "Любэ" Николай Расторгуев. Это случилось прямо перед концертом ко Дню России. Группе пришлось выступать без своего лидера, пишет РИА "Новости".

Певцу стало плохо перед выступлением,по данным местных журналистов, Расторгуева увезли сразу в больницу.

Напомним, что сентябре 2015 года в Пятигорске  был отменен концерт "Любэ", приуроченный к Дню города. Тогда Николая Расторгуева также госпитализировали.

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