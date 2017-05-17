Видео. Медведь испугался зловещего клоуна на мусорном баке

Американец изобрел необычный способ защитить свой мусор от медведя.
На его участок по ночам повадились забираться медведи. Животные очень интересовались содержимым мусорного бака, а несъедобные и невкусные отходы разбрасывали вокруг. Простые способы отпугивания, вроде связок консервных банок, не принесли результатов, и каждое утро начиналось с утомительной уборки.
Так продолжалось несколько дней, пока американец не нашел в гараже куклу, которую купил за 20 долларов на Хеллоуин.
[seealso=https://www.youtube.com/watch?v=grCoqDWY_3k]
Это был зловещий клоун, который включался от движения, хохотал и светил глазами. Домовладелец повесил его на мусорный бак, не особенно рассчитывая на успех, и был приятно удивлен наутро.
"Оказывается, медведи не разбрасывают мусор, пока там находится страшный клоун. Если я забываю прикрепить его к баку, мусор снова повсюду. С клоуном все отлично. Я решил, что надо бы поставить камеру, чтобы точно узнать, что там происходит. Результат — это видео", — рассказал он, пишет "Росбалт".
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