Видео. Медведь забрался в дом, сыграл на пианино и стал звездой интернета

Видео с камеры наблюдения в комнате опубликовал канал Fox 5 DC. За день ролик с "медведем-пианистом" набрал более 700 тысяч просмотров, пишет Lenta.ru.

Зрители отметили, что медведь владеет инструментом получше некоторых людей. "Чувак, он точно сыграл аккорд из фильма "Сияние"", — подметил один из пользователей.

"Я ждал, когда он включит телевизор и усядется на диване, чтобы насладиться телеканалом про животных", — пошутил комментатор на Facebook. "Уморительно, но страшно", — подытожил другой.

Хозяева дома заявили, что от лап зверя никто не пострадал: он орудовал в доме в их отсутствие и успел уйти до того, как они вернулись.