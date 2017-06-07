Видео. Медведь забрался в дом, сыграл на пианино и стал звездой интернета

В американском штате Колорадо медведь забрался в жилой дом и стал метаться по гостиной. Пытаясь посмотреть в окно, он случайно сыграл на фортепиано.
Видео с камеры наблюдения в комнате опубликовал канал Fox 5 DC. За день ролик с "медведем-пианистом" набрал более 700 тысяч просмотров, пишет Lenta.ru.
Зрители отметили, что медведь владеет инструментом получше некоторых людей. "Чувак, он точно сыграл аккорд из фильма "Сияние"", — подметил один из пользователей.
"Я ждал, когда он включит телевизор и усядется на диване, чтобы насладиться телеканалом про животных", — пошутил комментатор на Facebook. "Уморительно, но страшно", — подытожил другой.
Хозяева дома заявили, что от лап зверя никто не пострадал: он орудовал в доме в их отсутствие и успел уйти до того, как они вернулись.
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