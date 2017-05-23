Видео. Медведица с медвежатами бегали по взлетно-посадочной полосе аэропорта на Сахалине

Сотрудники аэропорта, увидев бегущее медвежье семейство, с помощью аэродромной спецтехники вытеснили "гостей" за пределы аэродрома. Поле чего медведи к территории аэродрома больше не подходили.

Руководитель аэропорта "Оха" Петр Тарасюк рассказал: "Мы сейчас строим ограждение вокруг территории аэропорта, который находится посреди леса в 9 км от города Оха. Осталось огородить небольшой участок, где пока сохраняется старый забор из колючей проволоки. Вот на этом участке медведица порвала проволоку и вместе с медвежатами оказалась на летном поле", пишет aex.ru.