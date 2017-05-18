"Леш, извинись": миллиардер Усманов записал обращение к Навальному и назвал его уголовником

Обращение посвящено судебному иску Усманова к Навальному. Заседание суда по иску бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией назначено на 30 мая.

В ролике Усманов обращается к Навальному на "ты" и сначала комментирует слова оппозиционера о том, что он является уголовником. По словам Усманова, он действительно сидел в тюрьме при советской власти по сфабрикованным делам, но его судимость погашена, в отличие от судимости Навального. "Из нас двоих уголовник — это ты", — говорит Усманов.

Усманов называет Навального "неучем", "лузером" и "неудавшимся бизнесменом", сомневается в его юридической квалификации и обвиняет его во вранье о бизнесе Усманова. Так, он резко критикует слова Навального о том, что состояние Усманова заработано сомнительным путем, а также опровергает заявления о том, что миллиардер не платит налоги в России. Усманов сообщил, что только в прошлом году заплатил 2,7 миллиарда рублей налогов.

Усманов отрицает, что когда-либо давал взятки. "Вообще, ты как-то поглубже расследовал бы", — говорит миллиардер, критикуя расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального. Он предложил Навальному извиниться за обвинения в адрес Усманова и "жить спокойно".

"Никогда в жизни такому как ты невозможно доказать, что я преступник, что я вор… В отличие от тебя, я за все заплатил своим трудом, своими способностями, честностью, кстати. И тебе никогда в жизни невозможно меня оклеветать. Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша", — говорит Усманов в конце ролика, пишет meduza.io.