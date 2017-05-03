Видео. Молодые барнаульские футболисты устроили драку прямо на поле

Турнир под названием "Футбольная битва-2017", проходящий в настоящий момент в Барнауле, отметился настоящим столкновением. 29 апреля после матча команд Карингина и Путинцева футболисты устроили массовую драку. После этого трое зачинщиков получили прямые красные карточки.
Как сообщают очевидцы, встреча была очень напряженной. По ходу матча в обоих командах было по одному удалению. После финального свистка счет на табло был 2:2. В ходе серии пенальти точнее были игроки команды Михаила Путинцева. Все бы ничего, но тут же начинается драка. Благо любителей помахать кулаками прямо на футбольной поле судьи быстро разняли.
Александр Суровцев,
эксперт "Футбольной битвы - 2017":
Отдельно остановлюсь на серии пенальти. При счете 2-2 Денис Калашников (вратарь команды Карингина, - прим ред) отражает пенальти и начинает вести себя, мягко говоря, неспортивно, почувствовав себя заранее победителем. Футбол "гусарства" не прощает. Асланов (вратарь команды Путинцева, - прим. ред) делает ответные два сейва, на которые Калашникову, кроме кулаков противопоставить нечего. Игра заканчивается безобразной дракой.
Напомним, в турнире "Футбольная битва" участвуют семь команд под руководством известных в регионе тренеров. Продлится он до 15 мая.
В истории российского футбола самой запоминающейся дракой отметился матч 2004 года между московским ЦСКА и Сатурном. Тогда обе команды пошли друг на друга стенкой на стенку. Не остались в стороне и болельщики.
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