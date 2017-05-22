Видео. Морской лев утащил девочку в воду

На ролике видно, как животное плавает у причала, а люди бросают ему куски хлеба. Чтобы поближе рассмотреть его, девочка села на край причала. В этот момент хищник резко схватил ее за край платья и утянул в воду.

На помощь ребенку немедленно бросился мужчина. Ему удалось вытащить ребенка из воды невредимым. По мнению экспертов по морским млекопитающим, хищник мог принять платье девочки за рыбу, передает CBC News. Директор центра исследования морских млекопитающих при Университете Британской Колумбии Эндрю Трайтс отметил, что это был калифорнийский морской лев — дикое животное, не привыкшее взаимодействовать с людьми, пишет "Росбалт".