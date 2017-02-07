Видео. Мужчина держал супругу за волосы, когда она пыталась спрыгнуть с крыши

Житель Китая пытался спасти свою супругу, которая собиралась прыгнуть с крыши, пишет REN.tv.
Инцидент произошел в уезде Шицюань. Супруги поссорились, и женщина забралась на крышу здания высотой около 20 метров. Мужчине чудом удалось схватить ее за волосы. Он удерживал ее в таком положении примерно три минуты, пока на место происшествия не прибыли спасатели. Они помогли затащить женщину обратно и утихомирить ее.
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