Видео. На барнаульском пляже идут последние приготовления к открытию

На прошлой неделе на территории убрали мусор, почистили дно, эксперты Роспотребнадзора проверили речную и питьевую воду на соответствие санитарным нормам. Пляж оборудовали биотуалетами, кабинками для переодевания, контейнерами для мусора.

С открытием здесь начнут работать предприятия торговли, аттракционы. Напротив въезда на пляж в районе Обского моста организовано парковочное пространство на 300 мест.