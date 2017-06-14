Видео. На барнаульском пляже идут последние приготовления к открытию

В ближайшую субботу в Барнауле откроется городской пляж на острове Помазкин. Сейчас здесь проходят последние приготовления, сообщает мэрия.
На прошлой неделе на территории убрали мусор, почистили дно, эксперты Роспотребнадзора проверили речную и питьевую воду на соответствие санитарным нормам. Пляж оборудовали биотуалетами, кабинками для переодевания, контейнерами для мусора.
С открытием здесь начнут работать предприятия торговли, аттракционы. Напротив въезда на пляж в районе Обского моста организовано парковочное пространство на 300 мест.
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