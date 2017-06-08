Видео. На Тайване попугай помог удалить зуб мальчику

Житель Тайваня помог своему сыну избавиться от больного зуба весьма оригинальным способом.
Мужчина привлек к стоматологической процедуре огромного попугая.
На кадрах видно, что зуб мальчика привязан с помощью нитки к лапе попугая. После того, как птица резко взлетела — проблема мгновенно была решена. Больше всего пользователей соцсетей удивила реакция ребенка — мальчик не расплакался, а напротив — радостно продемонстрировал вырванный зуб, пишет ura.ru.
Удаление зуба, проведенное в домашних условиях, позволило семье сэкономить 150 новых тайваньских долларов (что составляет около 280 рублей), уточняет Life.
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