Видео. На Тайване попугай помог удалить зуб мальчику

Мужчина привлек к стоматологической процедуре огромного попугая.

На кадрах видно, что зуб мальчика привязан с помощью нитки к лапе попугая. После того, как птица резко взлетела — проблема мгновенно была решена. Больше всего пользователей соцсетей удивила реакция ребенка — мальчик не расплакался, а напротив — радостно продемонстрировал вырванный зуб, пишет ura.ru.

Удаление зуба, проведенное в домашних условиях, позволило семье сэкономить 150 новых тайваньских долларов (что составляет около 280 рублей), уточняет Life.