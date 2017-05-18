Видео. На жителей Лондона напал огромный пчелиный рой

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Сегодня, 17:44.
Жизнь

Жителей лондонского района Гринвич атаковали пчелы.

Пчела.
Пчела. Фото: СС0.

Насекомые кружили над улицами около часа и наводили ужас на прохожих.

Пчел было настолько много, что происходящее сопровождалось постоянным отчетливо слышным гулом.

На помощь людям пришел местный пасечник, который привез улей, и через некоторое время пчелы слетелись к нему. О пострадавших в результате этого происшествия не сообщается, пишет "Росбалт".

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