Видео. На жителей Лондона напал огромный пчелиный рой

Насекомые кружили над улицами около часа и наводили ужас на прохожих.

Пчел было настолько много, что происходящее сопровождалось постоянным отчетливо слышным гулом.

На помощь людям пришел местный пасечник, который привез улей, и через некоторое время пчелы слетелись к нему. О пострадавших в результате этого происшествия не сообщается, пишет "Росбалт".