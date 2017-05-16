Видео. NASA показало, как три НЛО промчались "свиньей" мимо Солнца

На официальном сайте NASA опубликовано изображение обратной стороны Солнца, сделанное космическим аппаратом STEREO 10 мая. Кадр позволяет увидеть НЛО, движущихся справа от небесного светила.
В поле зрения специальной камеры, которой оснащен телескоп-коронограф, попали три цилиндрических объекта, по всей видимости, движущиеся на одной скорости.
Справа над самым дальним от Солнца неопознанным объектом можно разглядеть яркий источник света, который может оказаться, как отражающим солнце элементом конструкции, так и еще одним объектом, следующим вместе с этим необычным "космическим составом", пишет informing.ru.
Три цилиндра, попавшие в кадры, в несколько раз превышают размеры нашей планеты.
Ранее сообщалось, что уфологи сняли сразу три звездолёта пришельцев на земной орбите. Это произошло в ночь на 1 мая. Уфологи предположили, что в объектив их камеры попали не три самостоятельные НЛО — светящиеся точки являются гранями треугольного космического корабля пришельцев, который те "припарковали" на орбите Земли для наблюдения за человечеством.
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