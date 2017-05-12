Видео. Навальный вернулся в Москву и рассказал, что просил помощи у администрации президента

Глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил зрителям своей программы на YouTube, что обращался к главе Совета по правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову и к руководителю администрации президента России Антону Вайно за содействием в выезде за рубеж.

В письме Федотову Навальный объяснил, что загранпаспорт ему требуется, чтобы поехать на обследование. Глава СПЧ, по словам политика, посоветовал ему обратиться с этой же просьбой к Вайно.

"Не знаю, что они там делали внутри. Но параллельно с этим я пошел в обычный МФЦ района Южнопортовый, сдал все документы, после чего на следующий день мне позвонили из этого МФЦ и сказали приходить забирать загранпаспорт", — сообщил оппозиционер.

Я в Москве (и не понимаю, что вы сделали с погодой) https://t.co/od6MAiv4HN pic.twitter.com/IZTmnHjTBc — Alexey Navalny (@navalny) 11 мая 2017 г.

Ранее "МК" написал со ссылкой на "надежные источники", что оппозиционер якобы направил письмо руководству кремлевской президента с просьбой оказать содействие в получении загранпаспорта.

"Нам удалось получить точное подтверждение, что такое письмо действительно поступило в администрацию президента России и в тот же день было с сопроводительным, причем официальным письмом направлено в МВД. В письме в адрес руководства МВД была выражена просьба принять просьбу Навального к рассмотрению "по принадлежности", — сообщало издание.

Загранпаспорт был нужен политику, чтобы пройти лечение за границей после нападения — 27 апреля Навального облили зеленкой, он получил химический ожог роговицы правого глаза. В Барселоне врачи прооперировали оппозиционера, вслед за чем он вернулся в Москву, пишет "Росбалт".

После операции Навальный писал, что, по прогнозам медиков, зрение будет восстанавливаться несколько месяцев. "Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б)", — сообщал он.

Полиция столицы расследует уголовное дело об инциденте 27 апреля.