Видео. "Нейтральный" Сергей Шубенков вошел в тройку сильнейших на турнире в Риме

8 июня в Риме прошел очередной этап "Бриллиантовой лиги". Действующий чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами барнаулец Сергей Шубенков стал третьим, показав лучший в стране результат сезона. Сам спортсмен рассказал, что немного "проспал" старт.
Неважно стартовав, Сергей Шубенков, бежавший по четвертой дорожке, много проигрывал лидерам на середине дистанции. Но затем мощно отработал вторую половину и третьим пересек финишный створ, улучшив результат Шанхая (13 мая, этап "Бриллиантовой лиги") на 14 сотых секунды — 13,21. Победу в Риме одержал олимпийский чемпион Лондона-2012 и обладатель мирового рекорда американец Ариес Мерритт — 13,13, вторым стал серебряный призер Игр в Рио испанец Орландо Ортега — 13,17. Олимпийский чемпион и лидер мирового сезона Омар Маклеод с Ямайки в Риме отсутствовал, сообщает портал "Алтайский спорт"
Уже после забега корреспондентам ТАСС наш легкоатлет объяснил, почему замешкался на старте.
Сергей Шубенков,
российский легкоатлет:
Дело не в том, что я "проспал" старт, просто как же они быстро стартуют! У меня в этом сезоне такого пока еще нет, поэтому начало забега мне немного не удалось. Над его первой частью еще надо работать, пока этому не посвящали достаточно времени, поскольку занимались другими упражнениями. Я еще, разумеется, обсужу с тренером раскладку по барьерам, но первые два точно остались не за мной, я их с треском проиграл.
18 июня Сергей Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.