Видео. "Нейтральный" Сергей Шубенков вошел в тройку сильнейших на турнире в Риме

Неважно стартовав, Сергей Шубенков, бежавший по четвертой дорожке, много проигрывал лидерам на середине дистанции. Но затем мощно отработал вторую половину и третьим пересек финишный створ, улучшив результат Шанхая (13 мая, этап "Бриллиантовой лиги") на 14 сотых секунды — 13,21. Победу в Риме одержал олимпийский чемпион Лондона-2012 и обладатель мирового рекорда американец Ариес Мерритт — 13,13, вторым стал серебряный призер Игр в Рио испанец Орландо Ортега — 13,17. Олимпийский чемпион и лидер мирового сезона Омар Маклеод с Ямайки в Риме отсутствовал, сообщает портал "Алтайский спорт"

Уже после забега корреспондентам ТАСС наш легкоатлет объяснил, почему замешкался на старте.

Сергей Шубенков,

российский легкоатлет:

Дело не в том, что я "проспал" старт, просто как же они быстро стартуют! У меня в этом сезоне такого пока еще нет, поэтому начало забега мне немного не удалось. Над его первой частью еще надо работать, пока этому не посвящали достаточно времени, поскольку занимались другими упражнениями. Я еще, разумеется, обсужу с тренером раскладку по барьерам, но первые два точно остались не за мной, я их с треском проиграл.

Повсюду заборы 🙃🚧. Fences everywhere 🙃 🚧 Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) Июн 7 2017 в 5:08 PDT

18 июня Сергей Шубенков выступит на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.