Видео. Новогодние фейерверки расплющили гидравлическим прессом

Канал специализируется на видеороликах, в которых демонстрируется раздавливание при помощи гидравлического пресса разных предметов — шаров для боулинга, алмазов, монет, камней и бутылок. Канал насчитывает более 1,5 млн подписчиков. И вот под пресс попали фейерверки.

Гидравлический пресс — это простейшая гидравлическая машина, предназначенная для создания значительных сжимающих усилий. Он был придуман и запатентован в 1795 году изобретателем Джозефом Брама, пишет "Росбалт".