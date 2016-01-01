Видео. Новогодние фейерверки расплющили гидравлическим прессом

200
Сегодня, 18:25.
Жизнь

Энтузиасты, ведущие на видеохостинге Youtube канал Hydraulic Press Channel, сняли новогодний ролик, поместив под гидравлический пресс новогодние фейерверки.

Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года.
Новогодний салют на площади Сахарова. Барнаул, 30 декабря 2016 года. Фото: Михаил Хаустов.

Канал специализируется на видеороликах, в которых демонстрируется раздавливание при помощи гидравлического пресса разных предметов — шаров для боулинга, алмазов, монет, камней и бутылок. Канал насчитывает более 1,5 млн подписчиков. И вот под пресс попали фейерверки.

Гидравлический пресс — это простейшая гидравлическая машина, предназначенная для создания значительных сжимающих усилий. Он был придуман и запатентован в 1795 году изобретателем Джозефом Брама, пишет "Росбалт".

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Новости партнеров