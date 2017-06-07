Видео. Огромный черный НЛО пытался прилуниться

Аппарат Moon Live Stream зафиксировал большой НЛО черного цвета рядом с поверхностью Луны. Кадры поразили воображение уфологов, сообщает Nation News.
Описывая снятые кадры, ученые добавляют, что объект, похоже, изучал лунную поверхность либо искал место для посадки. Отмечаются его близкое расположение к грунту и тот факт, что он менял высоту, пишет ura.ru.
Результаты высадки американцев в рамках миссии "Аполон-12" строго засекречены. Исследователи считают, что астронавты Олдрин и Армстронг встретили на Луне инопланетян. Сами астронавты данный факт подтверждают, но в NASA этот факт категорически отрицают, уточняет "Федеральное агентство новостей".
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