Видео. Огромный черный НЛО пытался прилуниться

Описывая снятые кадры, ученые добавляют, что объект, похоже, изучал лунную поверхность либо искал место для посадки. Отмечаются его близкое расположение к грунту и тот факт, что он менял высоту, пишет ura.ru.

Результаты высадки американцев в рамках миссии "Аполон-12" строго засекречены. Исследователи считают, что астронавты Олдрин и Армстронг встретили на Луне инопланетян. Сами астронавты данный факт подтверждают, но в NASA этот факт категорически отрицают, уточняет "Федеральное агентство новостей".