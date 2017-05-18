Видео. Ольга Бузова опозорилась, спев без фонограммы хит Queen

Ольга Бузова шокировала пользователей сети своим живым пением, снятым на видео в одном из ночных клубов Москвы.
Одному из посетителей развлекательного заведения удалось снять, как поет вживую Ольга Бузова.
Ведущую "Дома-2", которая недавно начала сольную карьеру, не раз попрекали в том, что у нее вокальных данных, поэтому она поет на всех концертах под фонограмму, чтобы это скрыть. Видимо, телезвезда решила доказать, что у нее есть голос и спела бессмертный Queen — The Show Must Go On.
Однако вокальные данные Ольги особого восторга у слушателей не вызвали.
"Жесть! Кто ей дал микрофон? Розгами за такое исполнение!", — комментируют выступление ведущей "Дома-2" шокированные пользователи видеохостинга YouTube.
Ролик уже перекочевал в соцсети, где собрал множество негативных комментариев и язвительных замечаний в адрес новоиспеченной певицы, пишет informing.ru.
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