Видео. Ольга Бузова опозорилась, спев без фонограммы хит Queen

Одному из посетителей развлекательного заведения удалось снять, как поет вживую Ольга Бузова.

Ведущую "Дома-2", которая недавно начала сольную карьеру, не раз попрекали в том, что у нее вокальных данных, поэтому она поет на всех концертах под фонограмму, чтобы это скрыть. Видимо, телезвезда решила доказать, что у нее есть голос и спела бессмертный Queen — The Show Must Go On.

Однако вокальные данные Ольги особого восторга у слушателей не вызвали.

"Жесть! Кто ей дал микрофон? Розгами за такое исполнение!", — комментируют выступление ведущей "Дома-2" шокированные пользователи видеохостинга YouTube.

Ролик уже перекочевал в соцсети, где собрал множество негативных комментариев и язвительных замечаний в адрес новоиспеченной певицы, пишет informing.ru.