Видео. Определены глобальные катастрофы будущего

Например, через восемь тысяч лет возможно возникновение проблемы десятитысячного года, которая может возникнуть с программным обеспечением из-за того, что для представления года в датах используется четыре, а не пять цифр.

Через 50 тысяч лет наступит новый ледниковый период, а также исчезнет Ниагарский водопад. В течение 500 тысяч лет Земля столкнется с крупным астероидом диаметром один километр, а полмиллиона лет спустя произойдет извержение супервулкана. К тому времени звезда Бетельгейзе превратится в сверхновую.

Через 50 миллионов лет Фобос упадет на поверхность Марса, а через сто миллионов в нашу планету врежется астероид диаметром более 10 километров. В то же самое время Сатурн уже полностью лишится колец. 400-500 миллионов лет спустя, вероятно, произойдет мощная гамма-вспышка, которая может уничтожить озоновый слой на Земле. Солнце также увеличит свою яркость, что приведет к изменению климата. Уровень углекислого газа резко снизится, в результате чего фотосинтез будет невозможным. Через миллиард лет океаны Земли исчезнут из-за мощного парникового эффекта, пишет Lenta.ru.

Ранее британские ученые сенсационно заявили — спасти Землю от парникового эффекта можно, отказавшись от употребления говядины. Заменить белок, получаемый человеком с мясом, они предлагают за счет тараканов и кузнечиков.