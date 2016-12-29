Видео. Овечкин перелез через забор, чтобы не опоздать на матч НХЛ

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин был вынужден перелезть через забор собственного дома, чтобы не опоздать на матч.
Российский форвард "Вашингтона" опаздывал на игру: встречаться должны были его команда и "Нью-Джерси".
Но неожиданно во всем районе отключили свет и ворота дома оказались заблокированными. Тогда на помощь пришел электрик — он не смог починить свет, зато дал стремянку. Об этом хоккеист сообщил в "Инстаграме".
Происшествие произошло из-за отключения электроэнергии в доме игрока — автоматические ворота не работали, и ему пришлось с помощью стремянки перелезать через ограждение, сообщает "Газета.ру".
Посетители соцсети с юмором отреагировали на казус.
"Вот это по-русски, молодец, — пишет archi835. "Был бы забор, ему, с его ростом, перепрыгнуть можно. А вообще — молодец Саня", — комментирует leonidiugarov, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.