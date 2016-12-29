Видео. Овечкин перелез через забор, чтобы не опоздать на матч НХЛ

Российский форвард "Вашингтона" опаздывал на игру: встречаться должны были его команда и "Нью-Джерси".

Но неожиданно во всем районе отключили свет и ворота дома оказались заблокированными. Тогда на помощь пришел электрик — он не смог починить свет, зато дал стремянку. Об этом хоккеист сообщил в "Инстаграме".

Когда отключили свет,но надо ехать на игру и ворота не работают,всегда на помощь приезжает спаситель ситуации электрик @kuzy092 😂😂😂 Видео опубликовано Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) Дек 29 2016 в 1:02 PST

Происшествие произошло из-за отключения электроэнергии в доме игрока — автоматические ворота не работали, и ему пришлось с помощью стремянки перелезать через ограждение, сообщает "Газета.ру".

Посетители соцсети с юмором отреагировали на казус.

"Вот это по-русски, молодец, — пишет archi835. "Был бы забор, ему, с его ростом, перепрыгнуть можно. А вообще — молодец Саня", — комментирует leonidiugarov, пишет ura.ru.