Видео. Патриотическая курица "играет" на синтезаторе America the Beautiful

В сети набирает популярность ролик, в котором курица на синтезаторе исполняет американскую патриотическую песню.
Птица по кличке Джокгу из штата Мэриленд стучит клювом по подсвеченным клавишам инструмента, играя основную мелодию из песни 1910 года America the Beautiful.
Хозяйка курицы Шеннон Майерс рассказала — чтобы научить курицу играть на синтезаторе, потребовалось две недели, пишет "Росбалт".
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