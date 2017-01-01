Видео. Патриотическая курица "играет" на синтезаторе America the Beautiful

Птица по кличке Джокгу из штата Мэриленд стучит клювом по подсвеченным клавишам инструмента, играя основную мелодию из песни 1910 года America the Beautiful.

Хозяйка курицы Шеннон Майерс рассказала — чтобы научить курицу играть на синтезаторе, потребовалось две недели, пишет "Росбалт".