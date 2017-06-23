Видео. Пациент избил хабаровского хирурга за вопрос о татуировках

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Сегодня, 21:26.
Происшествия

В Хабаровске пациент избил дежурного хирурга за вопрос о татуировках, сообщает "Федеральное агентство новостей".

Врач, медицина.
Врач, медицина. Фото: Открытые источники в Интернете (СС0).

Мужчина обратился за помощью, жалуясь на боли в животе. Пациенту не понравились вопросы о его татуировках. Он бросил в доктора стулом, а потом догнал в коридоре и избил, пишет ura.ru.

Хирурга госпитализировали с черепно-мозговой травмой, травматическим вывихом плеча и ушибами, уточняет Телеканал 360.

"Наш сотрудник получил серьезные травмы, будет длительно нетрудоспособен. Ему вправили плечо, наложили гипс. От лечения в больнице он отказался, ушел домой, видимо потому, что сам врач. Мы с этим не согласны, в итоге это все равно, скорее всего, закончится госпитализацией", — цитирует главврача больницы Александра Калашникова агентство Nation News.

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